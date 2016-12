하모니 다른 마음을 움직이는 기쁨을

2016서귀포코러스페스티벌 '소리로 하나되어'

26일 오후 7시30분 서귀포예술의전당 대극장

마음과 마음이 모인다. 눈에 보이지 않는다 탓하는 대신 느끼는 것을 골랐다. '혹시'하는 마음에 손을 내밀어 줄 사람까지 챙겼으니 연말 이보다 더 흐뭇한 자리는 없을 것 같다.

㈔한국음악협회 서귀포시지부(지부장 김승철)가 마련한 '2016 서귀포 코러스 페스티벌-소리로 하나되어'다.

26일 오후 7시 30분 서귀포예술의 전당 대극장에서 열리는 이번 공연에는 제주특별자치도립서귀포합창단과 콘서트콰이어, 서귀포다문화합창단, 귤빛여성합창단, 대정미라클합창단, 소기포소년소녀합창단이 함께한다.

'합창'이란 장치를 사용하기는 했지만 오직 마음만으로 다른 사람의 마음을 움직이는 기분 좋은 경험을 나눌 수 있다. 경기도 어렵고, 나라 사정도 어수선해 가뜩이나 힘든 연말 한 사람, 두 사람 마음을 모아 진지하고 깊이 있는 위로를 전할 수 있다는 것만으로도 각별해진다.

'바람의 노래'(제주콘서트콰이어) '아름다운 이 밤에'(대정미라클합창단) '노래로 세상을 아름답게'(서귀포소년소녀합창단) 'We are one voice'(도립서귀포합창단) 등의 선곡이 이런 마음을 대신한다. 합동공연으로 울려 퍼지는 'You'll never walk alone'까지 객석이나 무대 관계없이 한 해를 넉넉히 마무리하고 희망찬 새해를 계획하기에 손색이 없다. 서귀포브라스퀸텟이 특별출연해 목소리에 악기의 멋을 더하고, 이가영씨가 콘서트가이드를 맡는다. 무료. 문의=010-2314-8146.

고 미 기자 popmee@hanmail.net

<저작권자 © 제민일보, 무단 전재 및 재배포 금지>