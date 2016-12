가수 엄정화의 새 앨범 재킷 사진이 표절 논란에 휩싸였다.

최근 엄정화의 10집 정규 앨범 'The Cloud Dream of the Nine(이하 구운몽)'의 재킷 사진 일부가 공개됐다.

이를 본 누리꾼들은 미국 여성듀오 릴리 앤 마들렌(Lily & Madeleine)의 앨범 재킷 사진과 유사하다는 반응을 보였다.

실제로 엄정화와 마들렌의 재킷 사진은 분위기부터 표현 기법까지 매우 흡사했다.

이에 엄정화의 소속사 측은 "프로젝터를 이용한 촬영은 아주 흔하다. 수많은 사람, 또는 수많은 장르에서 프로젝터 빔을 이용해 분위기를 만든다"며 "홍장현 (사진) 작가는 '구운몽'이라는 앨범을 몽환적 이미지로 표현했다. 이를 위해 스타라이트를 사용했을 뿐"이라 부인했다.

김유진 기자 enter@jemin.com

