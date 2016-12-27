ÀüÃ¼¸Þ´º

close

Á¦¹ÎÀÏº¸

»çÀÌµå¹Ù ¿­±â
ÀüÃ¼¸Þ´º
HOME Week&ÆÎ Ã¥¸¶À»
Á¦ÁÖÀÛ°¡È¸ÀÇ ¡¸Á¦ÁÖÀÛ°¡¡¹ 55È£ Æì³»
±èºÀÃ¶ ±âÀÚ
ÀÔ·Â 2016-12-27 (È­) 15:33:44 | ½ÂÀÎ 2016-12-27 (È­) 15:35:18 | ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2016-12-27 (È­) 15:34:24

Á¦ÁÖÀÛ°¡È¸ÀÇ(È¸Àå ±è¼ö¿­)°¡ °è°£ ¡¸Á¦ÁÖÀÛ°¡¡¹ 2016³â °Ü¿ïÈ£(55È£)¸¦ ¹ß°£Çß´Ù.

ÀÌ¹ø È£¿¡´Â Æ¯ÁýÀ¸·Î ¿À°æÈÆ ÀÛ°¡ÀÇ ÁßÆí¼Ò¼³ '¸Í²Ç¾Æ ³Ê´Â ¿Ö ¿ï¾î'°¡ ½Ç·È´Ù. ¶Ç ±âÈ¹Å½¹æÀ¸·Î µ¶¸³¼­Á¡À» ´Ù·ï ÃÖ±Ù ¸î ³â »çÀÌ È°¹ßÇØÁø µ¶¸³ÃâÆÇ ¹®È­¸¦ »ìÆñ´Ù. 

±è¼¼È« ½ÃÀÎÀº ÇöÅÃÈÆ ½ÃÀÎ°úÀÇ ÀÎÅÍºä¸¦ ÅëÇØ Çö ½ÃÀÎÀÇ ½Ã ¼¼°è¿Í ±ÙÈ², ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ °èÈ¹ µîÀ» µé¾î º¸¾Ò´Ù. 

¶Ç ±è±¤·Ä ½ÃÀÎÀÌ ¼º»êÆ÷¸¦ ´Ù³à¿Â ¼ÒÈ¸¸¦ ´ãÀº '±æ µû¶ó ¶°³ª´Â Á¦ÁÖ±âÇà'°ú ±è ¼¶ ÀÛ°¡ÀÇ ¿¬Àçµ¿È­, °í½ÃÈ«·ÀÌ¼®¹ü·±è¼ºÁß ÀÛ°¡ÀÇ ¼Ò¼³µµ ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖ´Ù.

ÀÌ¹Û¿¡ È¸¿øµé°ú ¿ÜºÎÀÛ°¡ÀÇ ½Ã¿Í ½ÃÁ¶, ¼öÇÊ, Æò·Ð, ¼­Æò µîÀ» ½Ç¾ú´Ù.

ÇÑÆí Á¦ÁÖÀÛ°¡È¸ÀÇ´Â ¿ÃÇØ 'Á¦ÁÖÀÛ°¡ ½ÅÀÎ»ó'¿¡¼­ ´ç¼±ÀÛÀ» ¼±Á¤ÇÏÁö ¾Ê°í ±×¿¡ µû¸¥ ½É»çÆò¸¸ ´ã¾Ò´Ù. Á¦ÁÖÀÛ°¡È¸ÀÇ·1¸¸3000¿ø.

±èºÀÃ¶ ±âÀÚ  bckim@jemin.com

<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © Á¦¹ÎÀÏº¸, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>

±èºÀÃ¶ ±âÀÚÀÇ ´Ù¸¥±â»ç º¸±â
±â»ç ´ñ±Û 0°³
ÀüÃ¼º¸±â
0/300
Ã¹¹øÂ° ´ñ±ÛÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
¿©¹é
ÃÖ±Ù ÀÎ±â±â»ç
¿©¹é
ÀÚÄ¡´ÜÃ¼/À¯°ü±â°ü
Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ Á¦ÁÖ½Ã ¼­±ÍÆ÷½Ã Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµÀÇÈ¸ Á¦ÁÖµµ°ü±¤ÇùÈ¸ Á¦ÁÖµµÃ¼À°È¸ Á¦ÁÖµµ¼Ò¹æ¹æÀçº»ºÎ
Á¦ÁÖ¹ßÀü¿¬±¸¿ø (Àç)Á¦ÁÖÅ×Å©³ëÆÄÅ© Á¦ÁÖ°ü±¤°ø»ç Á¦ÁÖ¿©¼º°¡Á·¿¬±¸¿ø
±³À°/´ëÇÐ
Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ±³À°Ã» Á¦ÁÖ½Ã±³À°Áö¿øÃ» ¼­±ÍÆ÷½Ã±³À°Áö¿øÃ» Á¦ÁÖ´ëÇÐ±³ Á¦ÁÖ±¹Á¦´ë Á¦ÁÖÇÑ¶ó´ë Á¦ÁÖ°ü±¤´ë
Á¦ÁÖÆú¸®ÅØ´ëÇÐ
°ø±â¾÷
Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ°³¹ß°ø»ç JDC ±¹Á¦ÄÁº¥¼Ç¼¾ÅÍ
ÀÇ·á±â°ü
Á¦ÁÖÀÇ·á¿ø ¼­±ÍÆ÷ÀÇ·á¿ø Á¦ÁÖ´ëÇÐ±³º´¿ø Á¦ÁÖº¸°Ç¼Ò ÇÑ¶óº´¿ø ÇÑ¸¶À½º´¿ø ÇÑ±¹º´¿ø Áß¾Óº´¿ø Á¦ÁÖÇÑ¹æº´¿ø
¹Ú¹°°ü/°ü±¤Áö
±¹¸³Á¦ÁÖ¹Ú¹°°ü Á¦ÁÖ±³À°¹Ú¹°°ü Á¦ÁÖµµ ¹Î¼ÓÀÚ¿¬»ç¹Ú¹°°ü Á¦ÁÖµµ¸³¹Ì¼ú°ü Á¦ÁÖ¹Î¼ÓÃÌ¹Ú¹°°ü ÇØ³à¹Ú¹°°ü
ÇÑ¶ó»ê±¹¸³°ø¿ø Á¦ÁÖ¸ñ°ü¾ÆÁö Àý¹°ÀÚ¿¬ÈÞ¾ç¸² Á¦ÁÖµ¹¹®È­°ø¿ø Á¦ÁÖ°æ¸¶°ø¿ø Á¦ÁÖÇÑ¸²°ø¿ø ºÐÀç¿¹¼ú¿ø
¼­±ÍÆ÷°¨±Ö¹Ú¹°°ü ÀÌÁß¼· ¹Ì¼ú°ü Á¦ÁÖ·¯ºê·£µå »ï¾çµ¿¼±»çÀ¯ÀûÁö ¼ÒÀÎ±¹Å×¸¶ÆÄÅ© ±è³ç¹Ì·Î°ø¿ø ÈÞ¾Ö¸®
Á¦ÁÖµ¹¸¶À»°ø¿ø Á¦ÁÖÀüÀï¿ª»çÆòÈ­¹Ú¹°°ü
±³Åë
Á¦ÁÖ±¹Á¦°øÇ× ´ëÇÑÇ×°ø ¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø Á¦ÁÖÇ×°ø Æ¼¿þÀÌÇ×°ø ÀÌ½ºÅ¸Ç×°ø Áø¿¡¾î ¿¡¾îºÎ»ê
½Ã³»¡¤½Ã¿Ü ¹ö½º½Ã°£Ç¥ º¸±â
°æÁ¦/±ÝÀ¶
Á¦ÁÖ»ó°øÈ¸ÀÇ¼Ò ÇÑ±¹ÀºÇàÁ¦ÁÖº»ºÎ Á¦ÁÖÀºÇà Á¦ÁÖ³óÇù Á¦ÁÖ½Å¿ëº¸ÁõÀç´Ü
¿ì)63064 Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ Á¦ÁÖ½Ã ¾Ö¿ùÀ¾ ÆòÈ­·Î 2700 Á¦¹ÎÀÏº¸»ç  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : (064) 741-3111  |  ÆÑ½º : (064) 741-3117  |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ±èÅÂÀ½
±â»çÁ¦º¸ : (064) 741-3233  |  ±¤°í¹®ÀÇ : (064) 741-3121  |  Copyright © by Á¦¹ÎÀÏº¸. ±â»çµî ¸ðµç ÄÁÅÙÃ÷¿¡ ´ëÇÑ ¹«´Ü ÀüÀç¤ýº¹»ç¤ý¹èÆ÷¸¦ ±ÝÇÕ´Ï´Ù.
icon
"Á¦¹ÎÀÏº¸ ³×ÀÌ¹ö¿¡¼­ º»´Ù"

µµ³» ÀÏ°£Áö À¯ÀÏ ´º½º½ºÅÄµå ½ÃÇà

My´º½º ¼³Á¤¹æ¹ý
¿©¹é
Back to Top