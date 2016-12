HOME 문화생활 공연/전시 모던록 '넬'과 함께하는 아듀 2016 고 미 기자 댓글 0

입력 2016-12-28 (수) 16:23:17 | 승인 2016-12-28 (수) 16:24:36 | 최종수정 2016-12-28 (수) 16:24:02 12번째 뮤직인섬 프로젝트 '넬스 룸 인 제주'

30·.31일 돌문화공원 오백장군갤러리 소극장 특유의 감성적 가사와 몽환적인 사운드로 두터운 팬을 보유한 모던 록밴드 '넬'이 제주에서 의미 있는 방점을 찍는다. '한해를 마무리하는'에 보태 '내년 새로운 도전'하는 다짐으로 기대 이상의 무대를 예고했다. 30·.31일 제주돌문화공원 오백장군갤러리 소극장에서 열리는 '넬스 룸 인 제주(Nell's Room in Jeju)'다. 넬의 두 번째 제주 무대이기도 한 이번 공연은 올해 독립레이블 '스페이스 보헤미안'(Space Bohemian)을 설립해 지난 8월 새 정규음반을 발매하고, 내년 대만 진출 계획을 확장한 가운데 성사돼 음악 이상의 의미를 담고 있다. ㈜설문대의 뮤직인섬 소극장 프로젝트의 12번째 주인공이기도 하다. 김종완.이재경.이정훈.정재원 등 4명으로 구성된 넬은 각종 대형 록 페스티벌의 헤드라이너로 큰 스케일의 무대를 선보이며 팬들의 감성을 자극하는 사운드와 멜로디로 수많은 마니아 층을 거느린 데뷔 17년차 록밴드이다. 1999년 결성돼 홍대에서 언더그라운드 활동을 하다 2001년 1집 앨범 'Reflection of Nell'로 데뷔했다. 2003년 서태지가 프로듀서로 참여한 정규 1집 'Let lt Rain'을 통해 대중들에게 알려졌지만 음악 활동에만 집중해왔다. 데뷔 이후 정규 6집 앨범과 2014년 싱글 '청춘연가'를 발매하고, 다수의 컴필레이션 음반에 참여했다. 공연은 30일 오후 7시, 31일 오후 6시 두차례다. 입장료는 11만원. 문의 1588-2364. 고 미 기자 popmee@hanmail.net <저작권자 © 제민일보, 무단 전재 및 재배포 금지> 고 미 기자의 다른기사 보기 기사 댓글 0개 전체보기 첫번째 댓글을 남겨주세요.