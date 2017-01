진정한 '나'는 어떤 모습인가

변세희 작가 석사학위 청구전

23~27일 도문예회관 2전시실

'나는 누구인가'. 가장 원초적인 질문이지만 답은 어렵다. 주변을 의식하기 시작하면서 '나'의 경계는 흐트러지고 대중이 정한 기준에 짜 맞춰지는 '나'를 발견하게 된다. 그것이 정말 '나'인가.

변세희 작가가 석사학위 청구전을 통해 세상에 묻는다. 23~27일 제주도문예회관 제2전시실에서 열리는 전시는 일그러져 있다. 판화와 서양화 작업을 해온 작가에게 허용된 것들이다.

사회 참여 작가 페터 바이스를 인용한다면 "찌그러지고 터진 몸뚱이들, 일그러진 얼굴들은 그 시대에 대한 증언이기도 했다"( 「저항의 미학:Die Athetik des Widerstands」중)는 피카소의 '게르니카'가 연상된다. 심오해 어려운 것이 아니라 십분 이해가 되는 것은 "어떤 기분이야"를 묻는 듯한 표정들에 있다.

복합적이다. 사실 내가 그렇다는 인정이기도 하고, 누군가를 보거나 떠올려 나타나는 인상(印象)이기도 하다.

'페르소나(persona)'라는 작가의 표현처럼 내 것일 수도, 또 아닐 수도 있다. 2016년 노벨문학상 수상으로 세상의 떠들썩한 관심을 모았던 밥 딜런의 노래 가사처럼 "When you ain't got nothing, you got nothing to lose(사실 지금 잃은 것, 잃을 것 하나도 없는 상태)"로 초연해 진 순간 보여 지는 '나'다.

2012년(서양화)·2013년(판화) 제주도미술대전에서 입상하며 두각을 보인 작가지만 2010 '怪物'(이디가 갤러리)에 이어 이번이 두 번째 여는 개인전이다. 문의=010-8947-0318.

고 미 기자 popmee@hanmail.net

<저작권자 © 제민일보, 무단 전재 및 재배포 금지>