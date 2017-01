HOME 연예 연예 방탄소년단 2월 13일 컴백, 다시 보는 '서가대' 수상소감…"힘든 시기, 잘 견뎠으면 좋겠다" 방탄소년단 2월 13일 컴백 김자영 기자 댓글 0

입력 2017-01-23 (월) 19:54:20 | 승인 2017-01-23 (월) 19:58:48 | 최종수정 2017-01-23 (월) 19:58:48 방탄소년단 (사진: KBS드라마 '제26회 하이원 서울가요대상' 방송 캡처) 방탄소년단이 2월 13일 컴백 소식을 알렸다. 23일 소속사 빅히트엔터테인먼트는 "방탄소년단이 오는 2월 13일 '윙스(WINGS) 외전: You Never Walk Alone'을 공개한다"고 밝혔다. 앞서 방탄소년단은 지난 19일 오후 서울 송파구 잠실실내체육관에서 열린 '제26회 하이원 서울가요대상'에서 본상, 댄스퍼포먼스상, 뮤직비디오상과 더불어 최고앨범상의 영예를 안은 바 있다. 이날 랩몬스터는 수상소감으로 "저희가 작년 한 해 동안 '화양연화' 그리고 '청춘'이라는 테마로 되게 많은 사랑을 받았는데 요즘 그 청춘들이 굉장히 힘들지 않나 그런 생각을 한다"고 말문을 열었다. 이어 "내적으로나 외적으로나 친구들을 만나도 항상 힘들다는 얘기로 시작해서 힘들다는 얘기로 끝나는데, 저희가 이렇게 많은 사랑에 보답하고 방탄소년단으로서 할 수 있는 일은 계속 이 시대를 살아가는 청춘으로서 우리 젊은 친구들의 얘기를 하고 또 음악으로, 메시지로, 퍼포먼스로 이런 것들을 보여드려야겠다는 생각이 든다"고 전했다. 또 "그래서 힘들 때 누군가가 우리의 얘기를 같이 해주고 또 울어주기도 하고 때론 대신해주면서 이런 힘든 시기에도 우리가 같이 힘을 내고 같이 웃으면서 울으면서 이런 시기를 잘 견뎠으면 좋겠다는 생각이 든다"며 "저희 앞으로 계속 멋진 음악 퍼포먼스 보여드릴 거다. 제가 아까 '불타오르네' 시작할 때 농담 반 진담 반으로 '행복하자'고 했는데 올해 2017년에는 우리 젊은 청춘들이 더 많이 웃을 수 있는 행복한 한 해가 되었으면 좋겠다"고 덧붙였다. 한편 지난해 10월 발매한 정규 2집 '윙스(WING)'로 많은 사랑을 받은 방탄소년단은 오는 2월 13일 컴백에 이어 18일과 19일 양일간 서울 구로구 고척동 고척스카이돔에서 '2017 방탄소년단 라이브 트릴로지 에피소드 3 윙스 투어 인 서울(2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR in Seoul)'을 개최한다. 김자영 기자 enter@jemin.com