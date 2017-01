HOME 연예 연예 추위 녹인 '포켓몬 GO' 공략법 "희귀 몬스터는 어디에?" 포켓몬 GO 이원석 기자 댓글 0

icon 트위터

트위터 icon 페이스북 글씨키우기

글씨줄이기

메일보내기



신고하기 입력 2017-01-27 (금) 16:07:13 | 승인 2017-01-27 (금) 16:08:42 | 최종수정 2017-01-27 (금) 16:09:09 포켓몬 GO (사진: 포켓몬컴퍼니) 포켓몬 GO, 빠른 레벨업을 위해 필요한 건 무엇일까. 24일 국내 정식 출시된 증강현실(AR) 모바일게임 '포켓몬고'가 구글 플레이 등 앱 마켓에서 흥행몰이를 이어 가고 있는 가운데 공략법이 주목받고 있다. 포켓몬 GO는 구글 계정을 연동해서 게임을 하게 된다. 위치 등, 여러 가지 개인 정보를 허가해야 게임을 시작할 수 있는 것이다. 사용자의 레벨이 낮을 경우 희귀 포켓몬들이 잘 안 나온다는 가설에 대입해 먼저 레벨을 올리는 것이 급선무. 레벨을 높이기 위해서는 행복의 알 아이템을 얻는 것이 좋다. 이 아이템을 사용하면 경험치를 30분간 두 배로 만들어 줘 그때 몬스터를 진화시키면 되는 것이다. 한편 포켓몬스터 시리즈에서 빼놓을 수 없었던 '도감도' 또한 현재 미국의 한 업체가 공개해 포켓몬 GO와 더불어 많은 주목을 받고 있다. 이원석 기자 enter@jemin.com <저작권자 © 제민일보, 무단 전재 및 재배포 금지> 이원석 기자의 다른기사 보기 기사 댓글 0개 전체보기 첫번째 댓글을 남겨주세요.