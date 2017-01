HOME 사회/복지 종합 한권의 책으로 하나 되는 '책읽는 제주시’ One City One Book 시민투표로 선정 강승남 기자 댓글 0

입력 2017-01-29 (일) 09:36:12

제주시 우당도서관장(관장 강수복)은 한 권의 책으로 하나 되는 제주시를 만들기 위하여 '책읽는 제주시'범시민독서운동 일환으로 One City One Book(한 도시한 책) 선정을 위한 시민투표를 2월1일부터 14일까지 실시한다. One City One Book 선정은 '책 읽는 제주시 추진위원회'에서 엄선한 5권의 후보도서 중 시민투표를 통해 결정한다. 시민투표는 온.오프라인을 통하여 시민들이 직접 참여할 수 있고 투표결과 최종의 1위 도서가 2017년 책읽는 제주시 'One City One Book'으로 선정된다. One City One Book 운동은 시민이 한 권의 책을 읽고, 소통하는 토론의 장을 만들어 시민들이 책의 내용을 함께 공유, 공감함으로써 지역사회 통합에 기여하자는 취지에서 출발하는 독서운동이다. 후보도서는 설민석의 설민석의 「조선왕조실록」 최재천의 「생각의 탐험」 조정래의 「풀꽃도 꽃이다」 김선영의 「시간을 파는 상점」 오은영의 「못참는 아이 욱하는 부모」 등 5권이다. 투표방법은 제주도공공도서관홈페이지(http://lib.jeju.go.kr)를 통한 온라인방법과 도내 도서관에 설치되어 있는 게시판에 직접 투표하는 오프라인 방법으로 참여할 수 있다. 제주시민들의 뜻을 모아 올해의 제주시 대표도서가 선정되면, 4월1일 '책읽는 제주시 선포식'에서 '2017년 책읽는 제주시 One City One Book'을 발표할 예정이고, 이날 각계각층의 주요인사와 제주시민들이 한자리에 모여 뜻 깊은 독서문화행사와 각종 부대행사를 운영할 계획이다. 한편 연도별 제주시 한 책(One Book)은 2014년 「똥깅이」(현기영), 2015년 「허천바래당 푸더진다」(양전형), 2016년 「두근두근 내인생」(김애란)'이 선정된 바 있다. 강승남 기자