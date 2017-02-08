|È¿¿µ, È¿µ (»çÁø: È¿µ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥)
¹è¿ì È¿µÀÌ ½ÖµÕÀÌ ¾ð´Ï È¿¿µ°ú ÇÔ²²ÇÑ ¾î¸° ½ÃÀý »çÁøÀ» °ø°³Çß´Ù.
È¿µÀº Áö³´Þ 18ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥¿¡ "·ùÈ¿µ. °¡Á·. ½ÖµÕÀÌ. ¾Æºü. Ãß¾ï"ÀÌ¶ó´Â ±Û°ú ÇÔ²² ÇÑ ÀåÀÇ »çÁøÀ» °ÔÀçÇß´Ù.
°ø°³µÈ »çÁø ¼Ó¿¡´Â »ýÀÏ ÄÉŸåÀ» ¾Õ¿¡ µÎ°í ¾Æ¹öÁö¿Í ÇÔ²² ´ÙÁ¤ÇÑ ÇÑ¶§¸¦ º¸³»°í ÀÖ´Â È¿¿µ°ú È¿µÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ´ã°Ü ÀÖ´Ù.
Æ¯È÷ ¾î¸± ¶§ºÎÅÍ ³²´Ù¸¥ ¹Ì¸ð¸¦ °ú½ÃÇÑ ½ÖµÕÀÌ ÀÚ¸ÅÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ´«±æÀ» ²ö´Ù.
ÇÑÆí È¿¿µ°ú È¿µÀº 8ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ tvN 'ÇöÀåÅäÅ©¼î ÅÃ½Ã'¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ¸¹Àº °ü½ÉÀ» ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù.
±èÀÚ¿µ ±âÀÚ enter@jemin.com
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © Á¦¹ÎÀÏº¸, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>