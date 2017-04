HOME 교육 종합 야외수업 자제 기준 '느슨' 학생 건강 피해 우려 김봉철 기자 댓글 0

입력 2017-04-17 (월) 17:50:54 | 승인 2017-04-17 (월) 17:51:47 | 최종수정 2017-04-17 (월) 20:12:28 도교육청 81㎍/㎥ 넘어서면 대응…WHO 50㎍/㎥ 권고 무색

국제 수준 대응 매뉴얼 필요…"의견 수렴후 내년 강화 모색"

국제 수준 대응 매뉴얼 필요…"의견 수렴후 내년 강화 모색" 최근 미세먼지 농도가 높은 날이 많아지면서 학생들의 피해가 우려되는 가운데 교육당국의 야외수업 제한 기준이 느슨하다는 지적이 나오고 있다. 17일 제주도교육청의 '2017학년도 고농도 미세먼지 대응 대책'에 따르면 도교육청은 자체적인 미세먼지 예보제를 마련해 실시하고 있다. 이에 따라 미세먼지(PM10) 농도가 81~150㎍/㎥이거나 초미세먼지(PM2.5) 농도가 51~100㎍/㎥일 때 '예비주의보'(나쁨)를, 미세먼지 151㎍/㎥ 이상이나 초미세먼지 101㎍/㎥ 이상일 때 주의보(매우 나쁨)를 발령하고 있다. 예비주의보가 발령되면 교육청은 각 유치원과 초·중·고등학교에 야외수업을 실내수업으로 대체하도록 하고, 필요한 경우 등하교시간 조정이나 수업 단축을 권고한다. 전국적으로도 교육부가 17일 미세먼지 대응 강화를 밝히면서 '야외수업 자제' 적용 기준이 기존 100㎍/㎥ 이상(PM10) 2시간 지속, 50㎍/㎥ 이상(PM2.5) 2시간 지속에서 '2시간 지속'을 없애고 각각 81㎍/㎥ 이상, 51㎍/㎥ 이상으로 변경됐다. 문제는 도교육청의 야외수업 제한 기준이 국제보건기구(WHO) 권고기준보다 낮다는 점이다. WHO 미세먼지 권고 기준은 일 평균 50㎍/㎥ 이하, 초미세먼지는 25㎍/㎥ 이하다. 특히 서울시교육청은 지난 10일 WHO 기준에 따라 제주도내 기준으로 보통 단계인 50㎍/㎥ (초미세먼지 25㎍/㎥) 이상에서도 상황에서도 야외수업 자제를 당부하기로 하면서 대조를 이루고 있다. 또 도교육청은 주의보 발령 때 실외수업 '자제'보다 한 단계 높은 '금지' 조치를 내리고 있지만 중·고등학교는 여전히 자제에 머무르는 점도 문제로 지적된다. 때문에 미세먼지에 취약한 어린이와 학생들을 보호하기 위해 현재의 야외수업 자제 검토 기준을 WHO 기준을 준용해 강화해야 한다는 목소리가 커지고 있다. 도교육청 관계자는 "올들어 지난 4일까지 하루 최고 농도가 115㎍/㎥까지 기록돼 자체적인 예비주의보를 6차례 발령했다"며 "현재 기준이 국제적인 기준에 부족하다는 지적이 있어 학부모 의견 수렴후 내년에는 대응 매뉴얼을 강화하는 방안을 논의하고 있다"고 밝혔다. 김봉철 기자 bckim@jemin.com <저작권자 © 제민일보, 무단 전재 및 재배포 금지> 김봉철 기자의 다른기사 보기 기사 댓글 0개 전체보기 첫번째 댓글을 남겨주세요.