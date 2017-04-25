4¡¤3 Á¢Á¡¡¦ÀçÀÏÁ¦ÁÖÀÎ»ç¸¦ Åì¾Æº¸´Ù

±èÃ¢ÈÄ Àü4·3¿¬±¸¼ÒÀå ¡¸4·3À¸·Î ¸¸³ª´Â ÀÚÀÌ´ÏÄ¡¡¹
"Ä§¹¬°ú ºÀÀÎÀ¸·Î´Â 4·3ÀÇ »Ñ¸® ±íÀº ¾ÆÇÄ°ú ½½ÇÄÀ» Ä¡À¯ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. ¸»¹®À» Æ®°í ¹è¿ì¸ç, ´õºÒ¾î ÃãÃß¸ç ³ë·¡ÇÏ¸ç ¿¬ÁÖÇÏ´Â ±æ¸¸ÀÌ Èñ»ýÀÚÀÇ ¿µÈ¥°ú ±³°¨ÇÏ¸ç »ì¾Æ³²Àº ÀÚÀÇ »óÃ³¸¦ Ä¡À¯ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù"
¹ú½á 20³âÀº µÈ È£¼Ò¹®Àº ÇÑ ±ÛÀÚ ÇÑ ±ÛÀÚ°¡ ¾ÆÇÁ´Ù. Áö³ 1998³â 4·3¿À»çÄ« À§·ÉÁ¦¸¦ ´«¹°¹Ù´Ù·Î ¸¸µç Á¾ÀÌ¿¡´Â 'Ä§¹¬ÀÇ µÎ²¨¿î º®' '¿ª»çÀÇ Áø½Ç' µîÀÇ ´Ü¾î°¡ µîÀåÇÑ´Ù. ±×¸®°í Áö³ 22.23ÀÏ ÀÏº» µµÄì¿Í ¿À»çÄ«¿¡¼ ³»³â 70ÁÖ³âÀ» »ý°¢ÇÏ´Â À§·ÉÁ¦°¡ ÇöÁö¿¡¼ ºÀÇàµÆ´Ù. Ã³À½ »ý°¢°ú ¸¶À½Àº ½Ã°£ÀÌ Èê·¶¾îµµ ¿©ÀüÇÏ´Ù.
±èÃ¢ÈÄ Àü Á¦ÁÖ4·3¿¬±¸¼ÒÀåÀÌ Á¦ÁÖ´ëÇÐ±³ ÀçÀÏÁ¦ÁÖÀÎ¼¾ÅÍ ¿¬±¸ÃÑ¼·Î ¹ß°£ÇÑ ¡¸4·3À¸·Î ¸¸³ª´Â ÀÚÀÌ´ÏÄ¡¡¹ÀÇ ¹Ù´Ú¿¡ ±ò¸° °¨Á¤ÀÌ±âµµ ÇÏ´Ù.
±è Àü ¼ÒÀåÀº ÀÚÀÌ´ÏÄ¡ Á¤Ä¡ÇÐÀÚ(¹®°æ¼ö ¸®Ã÷¸ÞÀÌÄ´ë ±³¼ö) ½Ã¹Î¿îµ¿°¡ÀÌÀÚ ¿À»çÄ«4·3Èñ»ýÀÚÀ¯Á·È¸ Àå, ½Ã¹Î¿îµ¿°¡¿¡¼ ¸®Ã÷¸ÞÀÌÄ´ë ±³¼ö°¡ µÈ Á¤¾Æ¿µ¾¾, ÀåÁ¤ºÀ ½Ã¹Î¿îµ¿°¡, Á¶µ¿Çö Àü Á¶¼±½Åº¸ ±âÀÚ.4·3À»»ý°¢ÇÏ´Â ¸ðÀÓ µµÄì ´ëÇ¥, °íÀÌ»ï ½Å°£»ç ´ëÇ¥¸¦ ¸¸³ª ÀÏº» ³» 4·3¿îµ¿À» »ìÆñ´Ù. 4·3ÀÌ¶õ Á¢Á¡À» °È¾î³»¸é Á¶±¹ÀÇ ¹«°ü½É°ú °æ°èÀÎÀÇ ÇÑ°è, ÀÌ³ä °¥µî µîÀ¸·Î °íµÇ°í Çè³ÇßÀ¸¸ç, ¾ÆÆÍ´ø ÀçÀÏÇÑ±¹ÀÎµéÀÇ ¿ª»ç°¡ ³²´Â´Ù.
ÀÏº»¿¡¼ ÁøÇàµÈ 4·3ÀÇ Èå¸§À» »óÂ¡ÇÏ´Â ±è¼®¹ü ¼Ò¼³°¡ÀÇ ¹®ÈÄ®·³ '±â¾ïÀÇ ºÎÈ°', ±è½ÃÁ¾ ½ÃÀÎÀÇ '4¿ùÀÌ, ¸Õ ³¯ÀÌ¿©', ¹®°æ¼ö ±³¼öÀÇ 4·3½Ã·Ð 'Ä§¹¬ÀÇ º®À» ³Ñ¾î¼´Â ¶Ç ÇÏ³ªÀÇ ±æ'À» ½Ç¾î ÀÌÇØ¸¦ µ½´Â´Ù. ÁøÀÎÁø. 1¸¸8000¿ø.
°í ¹Ì ±âÀÚ popmee@hanmail.net
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