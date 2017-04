HOME 문화생활 공연/전시 바람이 사람 같고, 사람이 바람 같고 김 산 7년 만의 개인전 ‘침묵의 응시-바람의 영혼’…팽나무 감정 이입

입력 2017-04-29 (토) 17:45:53 | 승인 2017-04-29 (토) 17:48:59 | 최종수정 2017-04-29 (토) 17:48:59 침묵의 응시(凝視) - 월광(月光) acrylic on canvas 80.3 x 65.1 2017 불쑥 '바람이 사람일 때가 있다. 그와 함께 이야기 하고 싶을 때가 있다. 사람과 사람 사이/어두울 때//거기 바람이 분다' (고 은 '바람')하는 시가 떠올랐다. 목판화마냥 결이 살아있는 화면에서 눈을 떼지 못한 채 바람만 불렀던 것 같다. 섬세한 결 사이 치열하게 붙든 시간이란 존재가 '바람이 사람 같고, 사람이 바람 같고'하는 알 것도, 모를 것도 같은 말을 읊조린다. 2010년 첫 개인전 후 꼬박 7년 만에 자신의 이름을 내 건 전시를 꾸리는 30대 제주 작가의 아우라가 덜컥하고 계절을 붙든다. 한없이 밝고 따뜻한 5월, 청년 작가의 전시는 스산하고 축축하다. 김 산 작가가 1일부터 11일까지 도문예회관 2전시실(~5일까지)과 서귀포 이중섭미술관 창작스튜디오 전시실(6~11일)에서 진행하는 '침묵의 응시(凝視)-바람의 영혼'이다. 김산 작 침묵의 응시(凝視) - 망향(望鄕) acrylic on canvas 60.6 x 80.3 2017 유독 공을 들여 화면에 옮겨낸 팽나무는 특별하다. 묵묵히 제주공동체가 겪어야 했던 희로애락을 품고 지켜봤던 존재였다. 그 감정은 가볍기보다 무겁다. 어쩌면 지난 역사를 간접적으로 접하고 작가적 책임으로 옮기려 했던 의지 때문인지도 모른다. 아버지(김유정 미술평론가)를 따라 제주 정서가 응축된 다양한 문화를 접하고 역사적 현장을 좇았던 유년 시절 팽나무 그늘이 주는 안정감이 먼저였다면, 자신의 이름으로 홀로 서면서 스스로 팽나무의 역할을 맡는 것을 주저하지 않았다. 주체가 팽나무인지, 아니면 작가나 또는 보는 이인지 모를 중의적 제목도 같은 느낌을 준다. 김 산 작 침묵의 응시(凝視) - 설목(雪木) acrylic on canvas 162.2 x 112.1 2017 '바람을 품어 안고 제주인의 바람(望)을 가진 존재'에 대한 경외에 보태 4·3 등 역사에 대한 날카로운 인식은 화면을 톺아보게 하는 장치로 작용한다. 무채색 화면에 무심하니 송이채 떨어진 동백꽃 한 송이, 사람들이 사라져버린 공간을 사정없이 휘젓는 칼바람 또는 흐느끼듯 몸을 흔드는 마른 풀, 이대로 무너지면 안 된다는 메시지를 담은 긴 그림자가 무심코 입을 뗀다. 전시 개막은 1일 오후 6시. 문의=010-8955-4870. 고 미 기자 popmee@hanmail.net