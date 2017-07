'맨유 이적' 루카쿠, 팬 겨냥한 SNS 돌직구 "첼시 배너 없으니까 만족스럽냐"

'맨유 이적' 루카쿠, SNS 돌직구 (사진: 루카쿠 SNS)

프리미어리그에서 활약 중인 루카쿠에게 세간의 관심이 집중되고 있다.

영국의 여러 매체는 6일(한국 시각) "맨체스터 유나이티드(이하 맨유)가 루카쿠를 영입하는 데 성공했다"고 전했다.

이에 따르면 맨유는 루카쿠를 영입하기 위해 그의 소속팀인 에버턴에 7,500만 파운드(약 1,100억 원)를 지불한 것으로 전해졌다.

줄곧 첼시와 연결돼 오던 루카쿠가 맨유 유니폼을 입게 되자 어안이 벙벙해진 팬들은 입을 다물지 못하고 있다.

최근 루카쿠는 팬들을 조롱하는 듯한 영상을 SNS 계정에 게재하며 이들의 거센 비난을 사기도 했다.

공개된 영상에서, 루카쿠는 모 구장의 빈 광고판을 가리키며 "No banners, so you're all happy(배너가 없으니 모두 만족하겠지)"라고 말했다.

앞서 그는 첼시 배너가 등록된 구장에서 풋살을 즐기는 모습을 담은 영상을 게재했고, 곧장 팬들로부터 눈총을 모았다.

팬들의 비난이 거세지자 그는 해당 SNS 영상으로 이들을 저격한 것이다.

한편 국내 온라인에는 루카쿠의 거취를 두고 축구 팬들의 갑론을박이 이어지고 있다.

조유정 기자 enter@jemin.com

