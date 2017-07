의공학분야 최대 학술대회인 국제의용생체공학 학술대회(The 39th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society·EMBC)가 11일부터 오는 15일까지 제주국제컨벤션센터에서 열리고 있다.

‘더 건강한 세상을 위한 더 영리한 기술’을 주제로 열리는 이번 국제학술대회는 전 세계 35개국 전문가 3000여명이 참석해 생명공학, 의료기술 연구, 중개임상연구 등의 분야에 대한 최신 연구결과들이 공유되는 자리가 될 전망이다.

한편 이번 행사는 대한의용생체공학회(회장 박헌국) 국제학술대회와 동시에 개최된다. 김정희 기자

