입력 2017-07-29 (토) 23:35:20 | 승인 2017-07-29 (토) 23:37:44 | 최종수정 2017-07-29 (토) 23:37:44 29일 서귀포시 자구리 공원에서 열린 솔동산음악회의 공연 '솔동산 GO GO GO'에서 솔동산 트리오(왼쪽부터 오동헌, 변창세, 조승훈)가 열창하고 있다. 김정희 기자 문화예술을 사랑하는 지역인사들로 구성된 솔동산음악회(회장 변창세)의 공연 '솔동산 GO GO GO'가 29일 오후 7시 서귀포시 자구리 공원에서 지역주민 등 200여명이 참가한 가운데 성황리에 개최됐다. 이번 무대는 서귀포시문화도시조성사업 공모에 3년 연속 선정돼 지난 6월에 이어 올해 두 번째로 자구리 공원에서 마련된 것이다. 이날 공연은 섶섬을 배경으로 한 야외 무대에서 가곡, 가요, 재즈, 클래식 등 다양한 장르의 음악을 선보이며 무더위에 지친 시민들에게 즐거운 시간을 선사했다. 변창세 회장은 인사말에서 "이번 공연은 지역문화예술의 저변 확대와 활성화를 통해 지역 문화의 가치를 높이는 데 목적이 있다"며 "시민들에게 즐겁고 행복한 시간이 되길 바란다"고 밝혔다. 김정희 기자