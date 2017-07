▲ 다큐멘터리 영화 '그림 그리는 해녀'의 한 장면.

아름다운 제주의 바다와 해녀의 삶을 담은 다큐멘터리 영화 '그림 그리는 해녀'(Colors of the Ocean - The Last Generation)가 세계 영화제에 잇따라 초청되며 관객들과 만남의 기회를 넓히고 있다.

'그림 그리는 해녀'는 다음달 4일부터 문화예술의 도시 비엔나에서 열리는 '오스트리아 국제영화제'와 같은 달 15일부터 스페인을 대표하는 휴양지에서 개최되는 '마르베야 국제영화제'에 출품됐다.

2014년 첫 선을 보인 이 작품은 문화공동체 서귀포사람들(대표 안광희)이 제작하고 함주현 감독이 촬영·연출했다.

2015년 제48회 휴스턴 국제영화제 여성이슈 부문에서 수상하고 제12회 서울환경영화제 한국환경영화부문 본선에 진출하는 등 작품성을 인정받았다. 여기에 올해 오스트리아·마르베야 국제영화제 출품으로 세계의 많은 관객과 만나게 됐다.

안광희 대표는 "앞으로 마을의 어머님들이 평생을 통해 살아 온 해녀의 삶과 제주바다의 이야기를 다양한 문화예술을 통해 스스로 표현하는 작업과 이를 다큐멘터리 영화로 기록하는 작업을 계속 이어가고 싶다" 소망을 밝혔다.

강권용 도 해양산업과 학예사는 "지난해 유네스코 인류무형문화유산에 등재된 제주해녀문화는 이제 영화와 음악, 미술과 연극 등 다양한 예술의 장르를 통해 더 많은 문화적 가치를 만들어 낼 것"이라며 "앞으로도 이번과 같은 지속적인 지원사업으로 뒷받침하겠다"고 말했다.

한편 영화는 미디어콘텐츠 제작홍보 전문대행사인 BGMC와 계약을 맺고 지난 6월 베트남 호치민에서 열린 'TELEFILM 2017'에도 참가했으며, 아이슬랜드 최대의 국제영화제인 '레이캬비크 국제영화제'에 출품되는 등 앞으로도 다양한 해외 영화제와 콘텐츠 마켓을 통해 제주의 해녀문화를 세계에 알리게 된다.

김봉철 기자 bckim@jemin.com

