최초로 히말라야 정상에 오른 영국의 에드먼드 힐러리 경은 다음과 같이 말했다. "인간은 도전하는 동물이다. 인간이 인간다운 것은 도전정신이 있기 때문이다." 도전은 인간의 본질이다. 도전에는 인내가 필요하고 용기가 필요하고 개척정신이 필요하다. 도전해야 진보가 있고 향상이 있다. 영국 국민은 바다에 도전하였고 스위스 국민은 산에, 덴마크 국민은 히스(heath) 황무지에 도전하였다. 미국 국민은 우주에 도전하였고. 일본 국민은 2차 대전 패배 후 Japanese Dream에 도전하였다.

한국 국민은 어디에 도전할 것인가? 우리의 선조들 중에서도 도전정신이 탁월한 선조들이 있었다. 신라의 장보고는 바다에 도전하여 해상왕국을 이루어 지금의 베트남까지 상권을 넓혔고 고려시대 최무선(崔茂宣)은 화통도감을 설치하여 화약무기에 도전하였다. 그의 노력이 조선시대 세종대왕 때에 열매를 맺어 세계 최초의 2단 로켓인 산화신기전(散火神機箭)을 발명하기까지에 이르렀다. 이순신 장군은 바다에 도전하여 일본군과의 해전에서 조선을 빛냈다.

문제는 이러한 도전이 후손에게까지 이어져 오지 못한 점이다. 만일 장보고의 도전정신이 성공하였더라면 우리는 영국 이전에 바다를 다스리는 해양강국이 되었을 것이다. 최무선의 화약무기와 세종대왕 시절 2단 로켓기술이 계속 발전하였더라면 지금처럼 미국의 사드 도입으로 나라가 시끄러운 지경에 빠질 염려는 없었을 것이다.

도전정신이 강한 국민이 발전하고 번영을 누린다. 도전정신이 약한 국민은 침체하고 쇠퇴한다. 우리 역사에도 여러 차례의 도전으로 번영을 이루어 나갈 기회가 있었으나 개척자들이 천신만고 도전 끝에 기초를 닦아 놓으면 그 뒤로 소인배(小人輩)들이 권력을 잡으면서 도전정신을 망가뜨리고 말았다.

군나르 뮈르달(Gunnar Myrdal)은 노벨 경제학상을 받은 스웨덴의 경제학자이다. 그가 1968년에 쓴 '아시아의 드라마(Asian Drama)'는 세계적인 명저로 오늘날 우리들에게도 깊은 영감과 교훈을 준다. 이 책에는 국빈론(國貧論·An inquiry into the poverty of Nations)이라는 부제(副題)가 붙어 있다. 이 부제가 책의 내용을 구체적으로 설명하여 준다.

이 책의 서두에서 이르기를 "한 나라가 가난해지는 것은 반드시 그럴 만한 원인이 있기에 가난해진다. 저절로 가난해지는 나라는 없다." 하였다. 그렇다면 한 나라가 가난해지는 원인이 무엇인가? 미르달 박사는 가난한 나라들 중에서 대표적인 인도·파키스탄을 포함한 동남아시아의 빈국(貧國)들을 상세히 관찰한 결과 다음의 결론에 도달하였다.

"한 나라가 가난한 나라가 되는 결정적인 원인은 자원의 빈곤이나 자본의 부족에 있지 않다. 불합리한 생활태도 때문이다. 결국 제도와 태도가 문제이다. 그러므로 빈곤에서 해방되는 길은 제도와 태도를 변혁시키는 데에 있다. 가난한 나라의 국민은 사회적 규율이 부족하고 비합리와 비능률이 사고와 행동에 깊이 배어있다. 이러한 조건들이 고쳐지지 않는 한 가난에서 벗어날 수 없다. 빈곤·침체·불평등과 같은 사회악은 국민의 사회적 규율 부족에 기인하므로 사회제도와 국민의 생활태도를 바꾸지 않는 한 근본적인 빈곤 해결의 길은 없다".

미르달은 경제에 작용하는 비경제적 요소를 중요시하여 불합리한 사회제도와 국민들의 그릇된 생활태도가 빈곤의 원인임을 지적하였다. 그래서 그의 '국빈론'의 결론은 다음과 같다. 가난을 벗어나는 길의 첫째는 사회제도와 생활태도의 변혁이고 교육을 통하여 사회적 규율을 기르고 훈련시키는 것이 가난에서 벗어나는 길이다. 도전하는 정신으로 이 어려운 현실을 극복하자!

