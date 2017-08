HOME 연예 연예 방탄소년단, 랩몬스터 'Love yourself' 발언 알고 보니 숨겨진 의미가?…포스터로 제작 전미진 기자 댓글 0

입력 2017-08-11 (금) 02:45:10

방탄소년단 (사진: 방탄소년단 트위터)

인기 그룹 방탄소년단을 향한 대중들의 관심이 뜨겁다.

11일 방탄소년단의 소속사인 BitHit Entertainment가 'Love yourself'라는 제목의 포스트를 공개해 눈길을 끌었다.

공개된 포스터에는 옛날 전봇대와 푸른 바다가 보이는 시골을 배경으로 정국이 휠체어에 앉아 민들레를 들고 하늘을 바라보는 모습이 담겨 있다. 민들레의 꽃말은 '감사하는 마음'과 '행복'이 담겨 있어 포스터 제목 'Love yourself'와 뜻이 같다.

뿐만 아니라 지난달 22일 멤버 랩몬스터가 미국 라스베이거스 T-모바일 아레나에서 열린 '2017 빌보드 뮤직 어워드' 수상식에서 "Plese ARMY remember what we say, love myself yourself(내가 말하는 것을 기억해 달라. 스스로를 사랑해라)"라고 말해 팬들 사이에서 큰 화제를 모았다.

앞서 방탄소년단은 지난달 29일 서울 중구 소공동 롯데호텔에서 '2017 빌보드 뮤직 어워드', '톱 소셜 아티스트' 부문 수상 기념 기자간담회를 열었다. 이날 랩몬스터는 'love myself yourself' 발언에 대해 "내가 개인적으로 하고 싶었던 말이다. 사실 제일 필요한 말이라고 생각했다. 날 지탱해주는 말이기도 하다"라고 설명했다.

한편 방탄소년단은 지난 9일 히트곡 '피 땀 눈물'과 'Not Today' 그리고 'Spring Day'를 일본어 버전으로 발매했다.

전미진 기자 enter@jemin.com