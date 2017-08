HOME 지역뉴스 도 '제주로 On 코딩' 2기 전문강사 양성 교육생 모집 이소진 기자 댓글 0

신고하기 입력 2017-08-13 (일) 11:58:51 | 승인 2017-08-13 (일) 11:59:27 | 최종수정 2017-08-13 (일) 11:59:27 제주특별자치도는 오는 22일까지 만 20세 이상 제주도민을 대상으로 코딩 전문강사 양성 교육 2기 교육생을 모집한다. '제주로 On 코딩' 사업의 일환으로 진행하는 이번 교육의 과정은 스트래치 블록 코딩, 언플러그 보드게임 활용, 로봇 활용을 통한 알고리즘 이해, 피지컬 컴퓨팅 활동 등 4가지다. 교육은 오는 24일부터 9월15일까지 매주 목·금요일 오전 9시부터 오후 7시까지 제주국제대학교에서 진행된다. 교육생은 모두 20명을 선발하며, 신청은 제주로 On 코딩 홈페이지(www.jejucoding.com)에서 가능하다. 이소진 기자 lllrayoung@daum.net <저작권자 © 제민일보, 무단 전재 및 재배포 금지> 이소진 기자의 다른기사 보기 기사 댓글 0개 전체보기 첫번째 댓글을 남겨주세요.