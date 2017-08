HOME 사회/복지 제주지방청, 자랑스러운 제주경찰 선발 양태준·고수경·김지훈 3명 선발 한 권 기자 댓글 0

icon 트위터

트위터 icon 페이스북 글씨키우기

글씨줄이기

메일보내기



신고하기 입력 2017-08-14 (월) 15:24:45 | 승인 2017-08-14 (월) 15:30:19 | 최종수정 2017-08-14 (월) 15:30:19 제주지방경찰청(청장 이상정)은 14일 지방청 여성청소년수사계 양태준 순경, 제주서부경찰서 노형지구대 고수경 경장, 서귀포경찰서 정보계 김지훈 경사 등 3명을 'Thank You Police! 자랑스러운 제주경찰'로 선발했다고 밝혔다. 제주경찰청은 올해 4월부터 경찰에 대한 사회적 존중과 조직 내 칭찬문화 확산을 위해 'Thank You Police, 자랑스러운 제주경찰' 선발제도를 시행하고 있다. 중요 범인검거나 주민에게 감동을 주는 치안활동을 통해 주민의 안전과 행복을 지켜주고, 보이지 않는 곳에서 묵묵히 소임을 다하는 경찰을 발굴해 인증서 수여와 함께 포상하고 있다. 양태준 순경은 아동·청소년, 여성을 대상으로 한 강력범죄 피의자를 신속히 검거하고, 피해자를 전문 보호기관에 연계하는 등 사회적 약자 보호에 앞장섰다. 고수경 경장은 노형지구대 순찰팀 직원들이 순찰근무, 112신고출동 등 민생치안에 전념할 수 있도록 각종 행정 지원업무를 성실히 수행했다. 김지훈 경사는 각종 집회시위 현장에서 자율과 책임에 기반한 대응으로 집회의 자유를 적극 보장하고, 정보경찰의 책무를 다한 공로를 인정받았다. 한 권 기자 hk0828@jemin.com <저작권자 © 제민일보, 무단 전재 및 재배포 금지> 한 권 기자의 다른기사 보기 기사 댓글 0개 전체보기 첫번째 댓글을 남겨주세요.