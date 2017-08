HOME 경제 카카오 스페이스닷워서 VR체험관 운영 김용현 기자 댓글 0

icon 트위터

트위터 icon 페이스북 글씨키우기

글씨줄이기

메일보내기



신고하기 입력 2017-08-28 (월) 16:28:17 | 승인 2017-08-28 (월) 16:33:00 | 최종수정 2017-08-28 (월) 16:28:38 카카오는 제주시 영평동 본사 스페이스닷원에 제주도민과 관광객 누구나 이용할 수 있는 VR체험관과 VR전문가 양성을 위한 'Edu LAB'을 개최했다. 카카오와 과학기술정보통신부가 '제주 VR산업 활성화를 위한 제주 VR-LAB' 사업 일환으로 구축한 카카오 VR체험관과 'Edu LAB'은 향후 VR 기술 기반의 지역상생 모델 발굴을 목표로 운영한다.

체험 시뮬레이터·VR HMD 등 VR콘텐츠 10종이 전시된 VR체험관은 스페이스닷원 방문객 누구나 무료로 체험할 수 있다. 카카오는 지난 7일부터 17일까지 제주창조경제혁신센터와 함께 운영한 'Kakao 클래스-VR 드론캠프'와 같은 VR전문가 양성 과정을 통해 제주지역 VR생태계 구축에 나설 계획이다. 카카오 스마트제주팀 관계자는 "카카오는 VR체험관과 'Edu LAB'을 통해 제주지역 기업들과 협력을 강화하고, VR 기술 기반의 지역상생 모델을 개발하는 등 제주지역 VR생태계 구축을 위해 노력할 것"이라고 밝혔다. 김용현 기자 noltang@jemin.com <저작권자 © 제민일보, 무단 전재 및 재배포 금지> 김용현 기자의 다른기사 보기 기사 댓글 0개 전체보기 첫번째 댓글을 남겨주세요.