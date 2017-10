송악도서관은 내달 2일 오후 7시 도서관 평생교육실에서 '2017 도서관 음악회'를 운영한다.

'2017 도서관 음악회'는 자작나무숲 우상임 대표의 진행으로 도서관 동아리 회원들의 자작시 및 애송시 낭독과 동화구연, 오카리나 교실 수강생들의'오블라다 오블라디' '당신은 사랑 받기 위해 태어난 사람' 등을 연주한다.

초청 공연으로는 자작나무숲의 피아노 연주와 그림책이 어우러진 '소리나는 그림책', 피아노 듀엣으로 들어보는 '어린이를 위한 동요 메들리'와 '베토벤 포에버', 아코디언과 마림바 연주로 들어보는 'Over and Over' '왕벌의 비행'등이 무대에 오른다.

이번 행사에는 학생 및 지역주민 누구나 참여 가능하며, 문화 환경이 열악한 농어촌 지역주민들에게 문화 향유의 기회 확대 및 도서관 이용활성화에 기여할 것으로 기대된다.

강승남 기자 stipool@hanmail.net

<저작권자 © 제민일보, 무단 전재 및 재배포 금지>