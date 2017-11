HOME 사설/칼럼 기고 책으로 가득한 섬 제주, 독서문화 대전 현희경 기적의도서관 담당 현희경 댓글 0

"책으로 가득한 섬 제주, 독서문화대전" 개막행사로 "책 읽는 제주시 one city one book" 독서운동의 2017년 선정도서인 "조선왕조실록'의 저자 설민석 작가를 초청하여 "작가와 함께하는 북 콘서트"를 개최한다. 개막식 북 콘서트 초청작가로 선정되는 계기가 된 "one city one book"운동은 1998년 미국 시애틀 공공도서관에서 최초로 시작한 독서운동으로, 다양한 인종과 민족으로 구성된 지역주민이 1권의 책을 정하여 읽고 토론하는 과정에서 공감대를 형성하게 되면서 지역사회의 통합을 도모하는 것을 목적으로 시작되었다. 제주시는 우당도서관에서 2014년부터 도입하여 "책 읽는 제주시 one city one book"이라는 주제로 4년째 진행하고 있으며, 매년 읽어야 할 "올해의 한 책" 선정도서로는 2014년도 현기영작가의 "똥깅이" 2015년도 양전형작가의 "허천바레당 푸더진다" 2016년 김애란작가의 "두근두근 내 인생"을 선정하였으며 독서운동 전개는 "책 읽는 제주시 선포식"을 시작으로 매년 "올해의 한 책"으로 선정된 도서를 매개로 한 "시민독서릴레이" "우당독서마라톤대회" 등의 다양한 프로그램을 통해 참가자 상호간의 생각을 공유하고 토론하면서 제주시민이 갖춰야할 공감대를 형성하는 기회를 제공하고 있다. 이번 북 콘서트는 "세상을 바꾼 사람, 그 사람을 만든 책"을 주제로 역사에서 독서를 사랑했던 위인들의 삶을 들여다보고, 세상을 바꾼 사람과 그 사람을 만든 책과의 상관관계를 확인하면서 독서의 중요성을 알아가는 기회가 될 것으로 기대하고 있다. 가을의 끝자락에서 개최되는 "책으로 가득한 섬 제주, 독서문화대전"은 개막공연과 설민석작가의 "북 콘서트" "제주책관" "제주에서 동네책방을 만나다" '책 그리고 돌담카페" 등의 다양한 프로그램으로 11월 4(토) ∼ 5(일)이틀간 해변공연장에서 개최하고 있으며 제주시민은 물론 많은 관광객들이 참가하여 읽고 보고 즐기며 책의 소중함을 나누는 계기가 되기를 기대해 본다.