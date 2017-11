HOME 문화생활 공연/전시 동홍아트데이 15일 ‘With You 열린콘서트’ 고 미 기자 댓글 0

입력 2017-11-08 (수) 20:53:25 | 승인 2017-11-08 (수) 20:54:14 | 최종수정 2017-11-08 (수) 20:54:14 가족과 연인 생각하는 11월 무대 동홍아트데이 15일 'With You 열린콘서트' 찬바람이 불면, 달력의 남은 장수가 줄어들면 더 마음이 가는 것들이 있다. 그 중에 가족과 연인은 늘 앞줄에 서있다. 동홍아트데이의 11월 콘서트가 이런 마음을 품고 달래준다. 동홍아트데이를 꾸리고 있는 브로콜리404는 15일 오후 7시 서귀포시 동홍아트홀에서 'With You 열린콘서트'를 연다. 이번 공연에는 국악의 대중화를 선도하는 퓨전그룹 '동화'와 팝재즈와 민요의 맛깔난 결합을 증명하고 있는 '아포가토', 클래식 엔터테이너 김현호 등이 무대에 국악과 동요, 팝, 클래식 등 다양한 장르로 소통한다. 무료. 고 미 기자 popmee@hanmail.net