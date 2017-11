강기수 교수(왼쪽)와 오민수 전공의.

소아비만 환자 비만도 등 연구



제주대학교병원(병원장 주승재) 소아청소년과 강기수 교수와 오민수 전공의가 최근 대한소아기영양학회 학술상을 수상했다.

오 전공의(제1저자)와 강 교수(지도교수)가 발표한 논문은 '소아비만 환자에서 비알코올성 지방간의 중증도, 대사증후군, 비만도, 부모비만 사이의 상관관계에 대한 연구'(Associations among the Degree of Nonalcoholic Fatty Liver Disease, Metabolic Syndrome, Degree of Obesity in children, and Parental Obesity)이다.

