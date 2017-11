HOME 지역뉴스 제주시 제주시, 올해 제주시정 시책 Best 10 선정 윤주형 기자 댓글 0

icon 트위터

트위터 icon 페이스북 글씨키우기

글씨줄이기

메일보내기



신고하기 입력 2017-11-13 (월) 13:49:35 | 승인 2017-11-13 (월) 13:51:27 | 최종수정 2017-11-13 (월) 13:49:53 제주시가 올해 제주시정 시책 베스트(BEST) 10을 선정한다. 제주시정 시책 Best 10은 부서별로 응모한 시책을 대상으로 학계와 도의회, 시민단체 등으로 구성된 전문가 심사단 심사를 통해 15개를 1차 선정하고, 일반 시민 평가(80%), 제주시 공무원 내부 평가(20%) 등을 통해 최종 결정된다. 시는 Best 10으로 선정된 시책에 대해 12월 연말 표창 수여식 때 최우수(1개 부서), 우수(2개 부서), 장려(7개 부서) 등 부서 표창할 계획이다. 윤주형 기자 윤주형 기자 21jemin@naver.com <저작권자 © 제민일보, 무단 전재 및 재배포 금지> 윤주형 기자의 다른기사 보기 기사 댓글 0개 전체보기 첫번째 댓글을 남겨주세요.