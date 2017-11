현창림 교수

제주대학교병원(병원장 주승재) 현창림 병리과 교수가 최근 세계 3대 인명사전 중 하나인 '마르퀴스 후즈후 인더월드'(Marquis Who's Who in the World) 2018년판에 등재됐다.

현 교수는 종양병리분야 및 뇌신경과학분야에서 다수의 연구 논문을 발표한 공적을 인정받아 마르퀴스 후즈후 인더월드에 이름을 올리게 됐다.

한편 마르퀴스 후즈후 인더월드는 '미국인명정보기관'(ABI)과 영국 케임브리지 '국제인명센터'(IBC)와 더불어 세계 3대 인명사전 발행기관으로 꼽힌다. 고경호 기자

고경호 기자 kkh@jemin.com

