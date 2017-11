HOME 도민기자마당 청소년기자뉴스 틀리기 쉬운 우리말, 뭐가 있을까 오아름 청소년기자 오아름 청소년기자 댓글 0

입력 2017-11-16 (목) 09:24:39 | 승인 2017-11-16 (목) 09:28:54 | 최종수정 2017-11-16 (목) 09:28:54 아라초 5학년 5반 모둠별 조사 진행

'어의 없다' '괞찬아' 등 틀리기 쉬워



아라초등학교 5학년 5반은 지난 1주일 동안 '사람들이 틀리기 쉬운 낱말과 문장'을 주제로 조사를 진행했다. 지난 2일 국어시간에 선생님이 조사를 해보자고 말씀하셨고, 이후 모둠별로 조사할 단어나 문장을 정했다. 조사를 시작하기 전부터 우리 말 중에서 '대가'와 '댓가', '귀뜸'과 '귀띔'처럼 헷갈리는 단어들이 있었기 때문에 다른 친구들이 얼마나 맞출지 궁금하고 또 기대가 됐다. 우리 모둠 4명은 토론을 거쳐 틀리기 쉬운 낱말로 '어이 없다'의 틀린 표현인 '어의 없다'와 괜찮아를 잘못 쓰기 쉬운 '괞찬아', '살코기'의 틀린 표현 '살고기' 등 3개 단어를 조사하기로 했다.

문구점에서 우드락과 스티커를 사고 어이 없다 vs 어의 없다, 괞찬아 vs 괜찮아, 살코기 vs 살고기를 판에 적어 스티커 투표를 준비했다. 투표는 우리 학교에서 진행했다. 6일부터 8일까지 3일 동안 매일 아침 시간과 쉬는 시간을 활용해 4~5학년 복도를 돌아다니면서 투표를 받았다. 조사 결과는 단어마다 차이가 있었지만 투표에 참여한 609명중 틀린 답을 한 경우가 258명으로 생각보다 많았다. '어이 없다'는 이미 잘 틀리는 말로 유명해서인지 93명이 맞췄고 12명만 틀려 대부분 제대로 알고 있었지만 '살코기'는 맞춘 사람 105명, 틀린 사람 106명으로 절반만 맞췄다. '괜찮아' 역시 153명이 맞췄지만 140명은 '괞찬아'로 잘못 알고 있었다. 조사에 참여하면서 우드락을 들고 다니며 투표 받는 것은 처음이어서 신기하고 재미있었다. 투표한 스티커 숫자를 하나 하나 세어 보면서 놀랍기도 하고, 우리 말을 틀리게 쓰기 쉽다는 사실을 새삼 느끼게 됐다. 헷갈리는 우리 말이 있으면 국어사전을 찾아보거나, 인터넷 사전으로 검색해서 바른 말을 쓰도록 노력해야겠다는 생각도 든다. 아라초등학교 5학년 5반이 일주일동안 사람들이 틀리기 쉬운 낱말과 문장을 주제로스티커 투표를 실시했다. 사진은 괞찬아 vs 괜찮아, 살코기 vs 살고기의 스티커 투표판. 오아름 청소년기자 webmaster@jemin.com <저작권자 © 제민일보, 무단 전재 및 재배포 금지> 기사 댓글 0개 전체보기 첫번째 댓글을 남겨주세요.