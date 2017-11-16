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¾Æ¶óÃÊµîÇÐ±³ 5ÇÐ³â 5¹ÝÀº Áö³ 1ÁÖÀÏ µ¿¾È '»ç¶÷µéÀÌ Æ²¸®±â ½¬¿î ³¹¸»°ú ¹®Àå'À» ÁÖÁ¦·Î Á¶»ç¸¦ ÁøÇàÇß´Ù.
Áö³ 2ÀÏ ±¹¾î½Ã°£¿¡ ¼±»ý´ÔÀÌ Á¶»ç¸¦ ÇØº¸ÀÚ°í ¸»¾¸ÇÏ¼Ì°í, ÀÌÈÄ ¸ðµÒº°·Î Á¶»çÇÒ ´Ü¾î³ª ¹®ÀåÀ» Á¤Çß´Ù.
Á¶»ç¸¦ ½ÃÀÛÇÏ±â ÀüºÎÅÍ ¿ì¸® ¸» Áß¿¡¼ '´ë°¡'¿Í '´ñ°¡', '±Í¶ä'°ú '±Í¶ê'Ã³·³ Çò°¥¸®´Â ´Ü¾îµéÀÌ ÀÖ¾ú±â ¶§¹®¿¡ ´Ù¸¥ Ä£±¸µéÀÌ ¾ó¸¶³ª ¸ÂÃâÁö ±Ã±ÝÇÏ°í ¶Ç ±â´ë°¡ µÆ´Ù.
¿ì¸® ¸ðµÒ 4¸íÀº Åä·ÐÀ» °ÅÃÄ Æ²¸®±â ½¬¿î ³¹¸»·Î '¾îÀÌ ¾ø´Ù'ÀÇ Æ²¸° Ç¥ÇöÀÎ '¾îÀÇ ¾ø´Ù'¿Í ±¦Âú¾Æ¸¦ Àß¸ø ¾²±â ½¬¿î '‚IÂù¾Æ', '»ìÄÚ±â'ÀÇ Æ²¸° Ç¥Çö '»ì°í±â' µî 3°³ ´Ü¾î¸¦ Á¶»çÇÏ±â·Î Çß´Ù.
¹®±¸Á¡¿¡¼ ¿ìµå¶ô°ú ½ºÆ¼Ä¿¸¦ »ç°í ¾îÀÌ ¾ø´Ù vs ¾îÀÇ ¾ø´Ù, ‚IÂù¾Æ vs ±¦Âú¾Æ, »ìÄÚ±â vs »ì°í±â¸¦ ÆÇ¿¡ Àû¾î ½ºÆ¼Ä¿ ÅõÇ¥¸¦ ÁØºñÇß´Ù.
ÅõÇ¥´Â ¿ì¸® ÇÐ±³¿¡¼ ÁøÇàÇß´Ù. 6ÀÏºÎÅÍ 8ÀÏ±îÁö 3ÀÏ µ¿¾È ¸ÅÀÏ ¾ÆÄ§ ½Ã°£°ú ½¬´Â ½Ã°£À» È°¿ëÇØ 4~5ÇÐ³â º¹µµ¸¦ µ¹¾Æ´Ù´Ï¸é¼ ÅõÇ¥¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.
Á¶»ç °á°ú´Â ´Ü¾î¸¶´Ù Â÷ÀÌ°¡ ÀÖ¾úÁö¸¸ ÅõÇ¥¿¡ Âü¿©ÇÑ 609¸íÁß Æ²¸° ´äÀ» ÇÑ °æ¿ì°¡ 258¸íÀ¸·Î »ý°¢º¸´Ù ¸¹¾Ò´Ù.
'¾îÀÌ ¾ø´Ù'´Â ÀÌ¹Ì Àß Æ²¸®´Â ¸»·Î À¯¸íÇØ¼ÀÎÁö 93¸íÀÌ ¸ÂÃè°í 12¸í¸¸ Æ²·Á ´ëºÎºÐ Á¦´ë·Î ¾Ë°í ÀÖ¾úÁö¸¸ '»ìÄÚ±â'´Â ¸ÂÃá »ç¶÷ 105¸í, Æ²¸° »ç¶÷ 106¸íÀ¸·Î Àý¹Ý¸¸ ¸ÂÃè´Ù. '±¦Âú¾Æ' ¿ª½Ã 153¸íÀÌ ¸ÂÃèÁö¸¸ 140¸íÀº '‚IÂù¾Æ'·Î Àß¸ø ¾Ë°í ÀÖ¾ú´Ù.
Á¶»ç¿¡ Âü¿©ÇÏ¸é¼ ¿ìµå¶ôÀ» µé°í ´Ù´Ï¸ç ÅõÇ¥ ¹Þ´Â °ÍÀº Ã³À½ÀÌ¾î¼ ½Å±âÇÏ°í Àç¹ÌÀÖ¾ú´Ù. ÅõÇ¥ÇÑ ½ºÆ¼Ä¿ ¼ýÀÚ¸¦ ÇÏ³ª ÇÏ³ª ¼¼¾î º¸¸é¼ ³î¶ø±âµµ ÇÏ°í, ¿ì¸® ¸»À» Æ²¸®°Ô ¾²±â ½±´Ù´Â »ç½ÇÀ» »õ»ï ´À³¢°Ô µÆ´Ù.
Çò°¥¸®´Â ¿ì¸® ¸»ÀÌ ÀÖÀ¸¸é ±¹¾î»çÀüÀ» Ã£¾Æº¸°Å³ª, ÀÎÅÍ³Ý »çÀüÀ¸·Î °Ë»öÇØ¼ ¹Ù¸¥ ¸»À» ¾²µµ·Ï ³ë·ÂÇØ¾ß°Ú´Ù´Â »ý°¢µµ µç´Ù.
|¾Æ¶óÃÊµîÇÐ±³ 5ÇÐ³â 5¹ÝÀÌ ÀÏÁÖÀÏµ¿¾È »ç¶÷µéÀÌ Æ²¸®±â ½¬¿î ³¹¸»°ú ¹®ÀåÀ» ÁÖÁ¦·Î½ºÆ¼Ä¿ ÅõÇ¥¸¦ ½Ç½ÃÇß´Ù. »çÁøÀº ‚IÂù¾Æ vs ±¦Âú¾Æ, »ìÄÚ±â vs »ì°í±âÀÇ ½ºÆ¼Ä¿ ÅõÇ¥ÆÇ.
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