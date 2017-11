강사윤 제주대병원 교수 세계 3대 인명사전 등재

강사윤 교수

강사윤 제주대학교병원(병원장 주승재) 신경과 교수가 최근 세계 3대 인명사전 중 하나인 '마르퀴스 후즈 후 인더월드'(Marquis Who's Who in the World) 2018년판에 등재됐다.

강 교수는 신경근육·척수질환 분야에서 다수의 연구 논문을 발표한 공적을 인정받았다. 고경호 기자

고경호 기자 kkh@jemin.com

<저작권자 © 제민일보, 무단 전재 및 재배포 금지>