|°æ±âµµ ¿µÆò±º ¸¶À»±â¾÷ÀÎ ¿¡¹ö±×¸° ¿¡¹öºí·ç Çùµ¿Á¶ÇÕÀº Áö¿ª ´ëÇ¥ ³ó»ê¹°Àº µé±ú¸¦ È°¿ëÇØ °íÇ°Áú »ýµé±â¸§À» »ý»ê ÆÇ¸ÅÇÏ¸é¼ °í¿ë°ú ³ó°¡¼Òµæ±îÁö Ã¢ÃâÇÏ´Â µî Áö¿ªÀÇ »çÈ¸·°æÁ¦Àû ¹ßÀü¿¡ °øÇåÇÏ°í ÀÖ´Ù.
½Ã°ñ¸¶À» ÀÛÀº ±â¾÷ ºÒ±¸ Áö³ÇØ 9¾ï¿ø ¸ÅÃâ ¿Ã·Á
¾çÆò ÁÖ»ê¹°·Î Æ¯Çã±â¼ú Á¢¸ñ »ýµé±â¸§ »ý»ê ¼º°ø
Áö¿ªÀÏÀÚ¸® Ã¢Ãâ¿¡ µé±ú¼ö¸Å·Î ³ó°¡¼Òµæ±îÁö ±â¿©
¿¡¹ö±×¸° ¿¡¹öºí·çÇùµ¿Á¶ÇÕ(´ëÇ¥ ÀÌÀÎÇâ)Àº °æ±âµµ ¾çÆò±º ÁÖ¿ä ³ó»ê¹°ÀÎ µé±ú¸¦ ÁÖ¿ø·á·Î ÇÑ »ýµé±â¸§ 'µé±ú±×´ë·Î'¸¦ »ý»ê·ÆÇ¸ÅÇÏ´Â ¸¶À»±â¾÷ÀÌ´Ù. 2015³â 8¿ù¿¡´Â '°æ±âµµ »çÈ¸Àû°æÁ¦ ¿ì¼ö»óÇ° ½ºÅ¸±â¾÷'À¸·Î ¼±Á¤µÆ°í Áö³ÇØ 11¿ù¿¡´Â ÇàÁ¤ÀÚÄ¡ºÎ°¡ ÁÖ°üÇÑ '2016 ¿ì¼ö¸¶À»±â¾÷ ÃÖ¿ì¼ö»ó'À» ¼ö»óÇÏ±âµµ Çß´Ù. µé±ú°øµ¿ÃâÇÏÁ¶Á÷À» ¿î¿µÇÏ¸ç ¾çÆò±º Áö¿ªÀÇ µé±ú»ê¾÷ »ýÅÂ°è Á¶¼º¿¡ Èû¾²°í, ¸ÅÃâ¾×ÀÇ »ó´çºÎºÐÀ» Áö¿ª»çÈ¸¿¡ È¯¿øÇØ ÁÖ¹Î ÀÏÀÚ¸® Ã¢Ãâ¿¡ ±â¿©ÇÑ °ø·Î¸¦ ÀÎÁ¤¹Þ°í ÀÖ´Ù.
¡âÀÛÁö¸¸ Å« ±â¾÷ Ç¥º»
°æ±âµµ ¾çÆò±º °ÇÏ¸é ¿î½É¸®¿¡ À§Ä¡ÇÑ ¿¡¹ö±×¸° ¿¡¹öºí·çÇùµ¿Á¶ÇÕÀº ÀÛÁö¸¸ °ÇÑ±â¾÷ÀÇ Ç¥º»ÀÌ¶ó ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
Á÷¿ø 5¸í¿¡ ºÒ°úÇÏ°í, °øÀå¼³ºñµµ ÀÏ¹Ý ´ë±â¾÷°ú ºñ±³Á¶Â÷ ÇÒ ¼ö ¾øÀ» Á¤µµ·Î ÀÛ´Ù. ÇÏÁö¸¸ Áö³ÇØ µé±ú 65tÀ» ¼ö¸ÅÇØ »ýµé±â¸§ 4¸¸5000º´À» »ý»êÇØ 9¾ï¿øÀÇ ¸ÅÃâÀ» ¿Ã¸®´Â µî ½Â½ÂÀå±¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¿¡¹ö±×¸° ¿¡¹öºí·çÇùµ¿Á¶ÇÕÀº Áö³ÇØ 11¿ù ÇàÁ¤ÀÚÄ¡ºÎ ÁÖ°ü ¸¶À»±â¾÷ °æÁø´ëÈ¸¿¡¼ Àü±¹ 1320°³ ¸¶À»±â¾÷ Áß ÃÖ¿ì¼ö»óÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
¿¡¹ö±×¸° ¿¡¹öºí·ç°¡ µé±ú±â¸§À» ´ëÇ¥ »óÇ°À¸·Î ¼±ÅÃÇÑ ÀÌÀ¯´Â ¹Ù·Î ¾çÆò±ºÀÇ Áö¿ª ÀÚ¿øÀ» ÃÖ´ëÇÑ ÀÌ¿ëÇÏ°í, °æÁ¦Àû °¡Ä¡¸¦ ³ôÀÌ±â À§ÇÔÀÌ¾ú´Ù.
¾çÆò±ºÀº ÀÏ±³Â÷°¡ Å©°í ¼´ÃÇÑ ±âÈÄ·Î µé±úÀç¹è¿¡ Àû´çÇÏ´Ù. ÀÌ·Î ÀÎÇØ ÁÖ¿ä ³ó»ê¹°·Î ÀÚ¸®¸¦ Àâ¾Ò´Ù.
Áö¿ª ÀÚ¿øÀ» È°¿ëÇØ ¼öÀÍµµ ³»°í ÀÏÀÚ¸®¸¦ ¸¸µé¾î Áö¿ª °øµ¿Ã¼¸¦ ½ÇÇöÇÏ±â À§ÇØ µé±ú¸¦ È°¿ëÇÑ Á¦Ç°°³¹ß¿¡ µé¾î°¬°í, µé±ú±â¸§À» Âø¾ÈÇÑ °ÍÀÌ´Ù.
Á¶ÇÕ¿¡ µé±ú¸¦ °ø±ÞÇÏ´Â ³ó°¡´Â 2014³â ¾çÇÏ¸é °ÇÏ¸é µé±úÀÛ¸ñ¹Ý 11¸íÀ¸·Î Ãâ¹ßÇØ Áö±ÝÀº Á¶ÇÕ¿øÀÌ 40¿©¸íÀ¸·Î ºÒ¾î³µ´Ù.
Á¶ÇÕÀÌ ±âÁ¸ÀÇ µé±ú±â¸§Á¦Ç°°ú Â÷º°¼ºÀ» µÎ±â À§ÇØ ÃÖ¿ì¼±À¸·Î ¿©±ä °ÍÀÌ Ç°ÁúÀÌ´Ù. Æ¯È÷ µé±ú¿¡ ÁÁÀº ¼ººÐÀÌ ±×´ë·Î À¯ÁöÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï µé±ú¸¦ ººÁö ¾Ê°í Àú¿Â ÂøÀ¯ÇÑ »ýµé±â¸§À» ÁÖ·Â »óÇ°À¸·Î ³»³õ¾Ò´Ù.
Á¶ÇÕÀÇ Á¦Ç°Àº 'µé±ú ±×´ë·Î'´Â ººÀº µé±â¸§º¸´Ù ¿À¸Þ°¡3 ÇÔÀ¯·®ÀÌ ¸¹°í ¹ß¾Ï¹°Áú º¥Á¶ÇÇ·» ÇÔÀ¯·®ÀÌ Àû¾î ¼ÒºñÀÚµé·ÎºÎÅÍ È£ÀÀÀ» ¾ò°í ÀÖ´Ù.
Æ¯È÷ °í¿ °øÁ¤¿¡¼ »ö¼Ò, ¹æÇâ, ¸ÀÀ» ÁøÇÏ°Ô ¸¸µå´Â °Ë(GUM) µîÀÌ Èê·¯³ª¿Í »ö±òÀÌ ÁøÇØÁö°í °íÀ¯ÀÇ ¸Àµµ º¯ÇüµÇ´Â ±âÁ¸ÀÇ ¿Ã³¸® °ø¹ýÀÇ ´ë¾ÈÀ¸·Î Àú¿ÂªmÀ¯°ø¹ýÀ» µµÀÔÇß´Ù. Á¶ÇÕÀÇ ÂøÀ¯±â¼úÀº Æ¯Çã±îÁö ¹ÞÀ» Á¤µµ·Î ±â¼ú·Âµµ ÀÎÁ¤À» ¹Þ¾Ò´Ù.
|¿¡¹ö±×¸°¿¡¹öºí·çÇùµ¿Á¶ÇÕ¿¡¼ »ý»êÇÑ »ýµé±â¸§.
¡â»ý»ê·® º¸´Ù Ç°Áú³ôÀÌ±â ÁÖ·Â
¿¡¹ö±×¸° ¿¡¹öºí·çÁ¶ÇÕÀº °øÀå°øÁ¤ ±Ô¸ð°¡ ÀÛ¾Æµµ ÂøÀ¯, Á¤Á¦, ÃæÁø, Ä¸ÇÎ, ¶óº§·Î ÀÌ¾îÁö´Â Àü °úÁ¤À» ÀÚµ¿ÈÇß´Ù. Áö³ÇØ 10¿ù¿¡´Â ÀúÀå, ÀüÃ³¸®½Ã¼³, ¿ÏÁ¦Ç° Æ÷Àå±îÁö ½ÄÇ°¾ÈÀü°ü¸®ÀÎÁõ±âÁØ(HACCP)À» ¹Þ´Â µî ±Ô¸ðº¸´Ù Ç°ÁúÀ» ³ôÀÌ´Âµ¥ ÁÖ·ÂÇß´Ù.
Æ¯È÷ Ç°Áú±Ô°Ý¿¡ ¸Â´Â µé±ú¸¦ ¼ö¸ÅÇÏ±â À§ÇØ Á¶ÇÕ¿øµé »çÀÌ¿¡ Å©°í ÀÛÀº °¥µîÀÌ ÀÖ¾úÁö¸¸ ÀÏÁ¤ÇÑ Ç°ÁúÀÇ ¿ø·á¸¦ È®º¸ÇÏ´Â °Íµµ ±âº»À¸·Î »ï¾Ò°í, Ç°ÁúÀÌ ¶³¾îÁö°Å³ª ´ú ¼ÕÁúÇØ¼ °¡Áö°í ¿À¸é ¼ö¸ÅÇÏÁö ¾ÊÀ» Á¤µµ·Î ¾ö°ÝÇÏ°Ô Ç°Áú°ü¸®¸¦ Çß´Ù.
°íÇ°ÁúÀÇ µé±ú±â¸§ Á¦Ç°Ç°ÁúÀÌ ÀÎÁ¤¹Þ±â ½ÃÀÛÇÏ¸é¼ ³óÇù, »ýÇù, ·ÎÄÃÇªµå ¸ÅÀå°ú È¨¼îÇÎ µî ¿Â·¿ÀÇÁ¶óÀÎ ÆÇ¸Å¸ÁÀ» È®º¸´Â µî ÆÇ·ÎÈ®º¸¿¡ ³ª¼°Ô µÈ °ÍÀÌ´Ù.
ÆÇ¸Å¹°·®ÀÌ ´Ã¾î³ª¸é¼ ÀÚ¿¬½º·¹ ÁÖ¹®À» ¸ÂÃß±â À§ÇØ ´õ ¸¹Àº Áö¿ªÁÖ¹ÎÀ» °í¿ëÇÏ°Ô µÆ°í, ¸ÅÃâ¾×ÀÇ 20%¸¦ ÀÎ°Çºñ·Î Áö±ÞÇØ ÀÏÀÚ¸® Ã¢Ãâ¿¡µµ ±â¿©ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ ¸ÅÃâ¾× Áß 43%´Â ¿ø·áÀÎ µé±ú ±¸¸Å¿¡ ¾²¸é¼ ¾çÆò±º Áö¿ª ³ó°¡¿¡µµ ÀÌµæÀ» ÁÖ°í ÀÖ´Â µî Áö¿ªÀÚ¿øÀ» È°¿ëÇÑ °æÁ¦È°µ¿À¸·Î ¶Ç ´Ù½Ã Áö¿ªÀÇ °¡Ä¡¸¦ ³ôÀÌ´Â µî ¸¶À»±â¾÷ÀÇ ¿ªÇÒÀ» Ãæ½ÇÈ÷ ¼öÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¿¡¹ö±×¸°¿¡¹öºí·ç´Â ÇöÀç Á¼Àº °ø°£¿¡¼ ¹þ¾î³ª ¾ÕÀ¸·Î Ä«ÆäÅ×¸®¾Æ¿Í ³óÀåÀ» °®Ãá °øÀåÀ¸·Î ÀÌÀüÇØ Ã¼Çè°ü±¤ÀÌ °¡´ÉÇÑ 6Â÷ »ê¾÷È·Î »ç¾÷È®ÀåÀ» ²Þ²Ù°í ÀÖ´Ù.
Æ¯È÷ ¹«°øÇØ·À¯±â³ó ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¶óÀÎÀ» ¼³Ä¡ÇØ ÇÏÀÌ¿£µå¸¶ÄÏ(±Ø¼Ò¼öÀÇ °í¼ÒµæÃþÀ» »ó´ë·Î °í°¡ÀÇ ¸íÇ°À» ÆÇ¸ÅÇÏ±â À§ÇØ Çü¼ºµÈ ½ÃÀå)À» °ø·«ÇÏ´Â °ÍÀº ¹°·Ð ±â¾÷Æ¯ÆÇ »ç¾÷¿¡ ÁøÃâÇØ B2B (±â¾÷°ú ±â¾÷ »çÀÌÀÇ °Å·¡ ±â¹ÝÀ¸·Î ÇÑ ºñÁî´Ï½º ¸ðµ¨)ÀÇ ÆÇ¸Å¸Áµµ ±¸ÃàÇÑ´Ù´Â ±¸»óÀÌ´Ù.
Æ¯È÷ ÁßÀå±âÀûÀ¸·Î´Â ¼¼°è½ÃÀåÀ» Á¡À¯ÇÏ°í ÀÖ´Â ¿Ã¸®ºê¿ÀÀÏ¿¡ ¸Â¼ µé±ú Àç¹è »ý»êÁö È®´ë, µé±ú »ê¾÷»ýÅÂ°è Á¶¼º, ÇÑ±¹ µé±â¸§ ¼¼°èÈ¶ó´Â ¾î·ÆÁö¸¸ °ú°¨ÇÑ µµÀü¿¡µµ ³ª¼±´Ù.
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"¸¶À»±â¾÷ Áö¿ª°¡Ä¡ Å©°Ô ³ôÀÏ ¼ö ÀÖ¾î"
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<ÀÎÅÍºä> ÀÌÀÎÇâ ¿¡¹ö±×¸° ¿¡¹öºí·ç Çùµ¿Á¶ÇÕ ´ëÇ¥
"¸¶À»±â¾÷ÀÌ ¼º°øÇÏ·Á¸é ±× Áö¿ªÀÇ °æÁ¦°¡Ä¡¸¦ ³ôÀÌ´Â ÀÚ¿øÀ» ÃÖ´ëÇÑ È°¿ëÇÏ°í, Áö¿ª»çÈ¸¿Í ÇÔ²² ¼ºÀåÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ ¶§¹®¿¡ µé±ú¸¦ È°¿ëÇÏ°Ô µÆ°í, ¿©±â¿¡ °íÇ°Áú Á¦Ç°»ý»ê°ú ÆÇ·Î°³Ã´ÀÇ ³ë·ÂÀÌ ÇÔ²² ÇÏ¸é¼ ±â¾÷À» Å°¿ì°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌÀÎÇâ ¿¡¹ö±×¸° ¿¡¹öºí·çÇùµ¿Á¶ÇÕ ´ëÇ¥´Â "¾çÆò±º °ÇÏ¸éÀº µé±ú ÁÖ»êÁö·Î À¯¸íÇÏ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÀÌ¸¦ È°¿ëÇØ °æÁ¦Àû °¡Ä¡¸¦ ³ôÀÌ´Â ±â¾÷ÀÌ³ª Á¦Ç°ÀÌ ¾ø¾î ¸¶À»±â¾÷À» ¼³¸³ÇÏ°Ô µÆ´Ù"°í "¿ì¸®³ª¶ó´Â Âü±ú¿Í Äá±â¸§À» ÁÖ·Î »ç¿ëÇÏÁö¸¸ Á¡Â÷ µå·¹½Ì¿ëÀ¸·Î µé±ú±â¸§ÀÇ ¼±È£µµ°í ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ ´ëÇ¥´Â "µé±ú±â¸§Àº ¿Ã¸®ºêÀ¯, ¹öÅÍ ´ë¿ëÀ¸·Î »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ°í ¼Ò°í±âÃ³·³ ¿À¸Þ°¡6°¡ ³ôÀº À½½Ä°ú ÇÔ²² ¼·ÃëÇØ ¿À¸Þ°¡3¿Í ±ÕÇüÀ» ¸ÂÃá´Ù"¸ç "»ýµé±â¸§ÀÌ ººÀº µé±â¸§Ã³·³ °í¼ÒÇÏÁö ¾Ê´Ù°í ÇÏ´Â »ç¶÷µµ ÀÖÁö¸¸, ¹«¸°üÀýÅë, ÁÖºÎ½ÀÁø µî È¿´ÉÀÌ ¾Ë·ÁÁö¸é¼ À£ºù½ÄÇ°À¸·Î ¼ÒºñÀÚµéÀÌ Ã£°í ÀÖ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
Æ¯È÷ "ÀûÀº ÀÌÀ±ÀÌ¶óµµ ¸¹ÀÌ ÆÄ´Â ¹Ú¸®´Ù¸Å½ÄÀº ¸¶À»±â¾÷ÀÇ Æ¯¼º¿¡ ¸ÂÁö ¾Ê´Ù°í ÆÇ´ÜÇØ »ý»ê·®Àº Àû´õ¶óµµ °íÇ°Áú Á¦Ç°»ý»ê¿¡ ÁÖ·ÂÇß´Ù"¸ç "¿ì¸® È¸»ç Àú¿ÂÅ»À¯°øÁ¤°ú ¼³ºñ°¡ Æ¯Çã¸¦ ¹ÞÀ» Á¤µµ·Î ±â¼ú·ÂÀ» È®º¸Çß°í, ¿ø·á(µé±ú) ¼ö¸Å¿¡¼µµ Ç°Áú¿¡ ÀÖ¾î¼´Â ¾ö°ÝÇÏ°Ô °Ë»çÇÏ°í ÀÖ´Ù"°í °Á¶Çß´Ù.
ÀÌ ´ëÇ¥´Â "µé±ú±â¸§ÀÌ ÀÎ±â¸¦ ²ø¸é¼ ¸ð¹æ»óÇ°ÀÌ ´Ã¾î³ª°í ÀÖ¾î »õ·Î¿î ½ÃÀåÀ¸·Î ÁøÃâÀÌ ºÒ°¡ÇÇÇÏ´Ù"¸ç "ÀÌ¿¡ µé±úºñ´©, µé±ú°¡·ç, »ýÂü±â¸§(Àú¿ÂÂøÀ¯) µî °íÇ°Áú °¡°ø½ÄÇ°°³¹ß¿¡µµ ÁÖ·ÂÇÏ°í ÀÖ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌÀÎÇâ ´ëÇ¥´Â "¸¶À»±â¾÷Àº ÀÚº», Á¤º¸, ³ëµ¿·Â, °æ¿µÀü¹®¼º ºÎÁ·ÀÌ¶ó´Â ÅÂ»ýÀû ÇÑ°è°¡ ÀÖ±â ¶§¹®¿¡ ½ÃÀå¼º°øÀû ¾ÈÂøÀ» À§ÇØ¼´Â ÃÊ±â Áö¼ÓÀûÀÎ ÅõÀÚÁ¤Ã¥ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù"¸ç "¸¶À»±â¾÷ÀÌ ¼º°øÇÑ´Ù¸é Áö¿ªÀüÃ¼ÀÇ »çÈ¸·°æÁ¦Àû °¡Ä¡°¡ ³ô¾ÆÁö±â ¶§¹®¿¡ Ã¼°èÀû À°¼ºÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
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